Туристка из Красноярска погибла при сходе ледника в Карачаево-Черкессии

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В Карачаево-Черкесской Республике при сходе ледника в ущелье Алибек на высоте 2,2 тыс. м под обрушение попала группа туристов.