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Туристка из Красноярска погибла при сходе ледника в Карачаево-Черкессии

Туристка из Красноярска погибла при сходе ледника в Карачаево-Черкессии
Иллюстрация: club-voshod.com

В Карачаево-Черкесской Республике при сходе ледника в ущелье Алибек на высоте 2,2 тыс. м под обрушение попала группа туристов.

#НОВОСТИ

Группа состояла из шести человек — жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, сообщает республиканское МЧС.

Уточняется, что группа туристов не зарегистрировалась в подразделении МЧС.

По последней информации, два человека погибли, один получил травму. «Интерфакс» сообщает, что одна из погибших — жительница Красноярска.

Напомним, что в августе при восхождении на камчатский вулкан Ключевская сопка погиб Андрей Закалин, депутат железногорского Горсовета.

 

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Автор: Петр Савельев
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