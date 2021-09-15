Туристка из Красноярска погибла при сходе ледника в Карачаево-Черкессии
В Карачаево-Черкесской Республике при сходе ледника в ущелье Алибек на высоте 2,2 тыс. м под обрушение попала группа туристов.
Группа состояла из шести человек — жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края, сообщает республиканское МЧС.
Уточняется, что группа туристов не зарегистрировалась в подразделении МЧС.
По последней информации, два человека погибли, один получил травму. «Интерфакс» сообщает, что одна из погибших — жительница Красноярска.
Напомним, что в августе при восхождении на камчатский вулкан Ключевская сопка погиб Андрей Закалин, депутат железногорского Горсовета.
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