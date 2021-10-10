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Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске

Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске
Иллюстрация: moy-novostroy.ru

В России к концу 2021 года возможно снижение стоимости строительных материалов, — сообщает ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

#НОВОСТИ

Специалисты НОСТРОЙ считают, что сегодня уже наблюдается тенденция к снижению ценников на материалы для строительства, ремонта и реконструкции сооружений – порядка 7…10%. Тем не менее стоимость по-прежнему превышает показатели 2020 и 2019 годов.

До наступления 2022 года снижение цен может достигнуть отметки в 30%, заявляют в НОСТРОЕ.

Напомним, что в конца прошлого года в России наблюдался резкий рост цен на металлы, о чем писал ДК в Красноярске, а затем удорожание затронуло остальные стройматериалы.

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Автор: Петр Савельев
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