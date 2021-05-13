Цены на стройматериалы с начала 2021 года выросли на 50-150%
Стройматериалы в Красноярске и России в целом быстро растут в цене – дерево, металл, утеплитель. Некоторые позиции с конца прошлого года подорожали в два раза.
Строительные материалы в России начали расти в цене начиная с первой волны пандемии. Причин множество — это и падение курса рубля, и падение предложения на рынке из-за остановивших рабочий цикл фабрик — глобальный локдаун разорвал наработанные производственные цепочки.
Быстрее всего в IV кв. 2020 года росли цены на металлопрокат для строительства. По информации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), удорожание достигало 100% в зависимости от региона и ассортимента. Материалы, в производстве которых применяют металлопрокат, подорожали на до 70%. В Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций «Синергия» подсчитали, что прокат черных и цветных металлов по итогам 2020 года подорожал на 50–150% — это алюминий, сталь, чугун, золото.
Еще один фактор внешний – рост спроса на зарубежных сырьевых рынках. Цены на металлургическую продукцию внутри страны привязаны к ценам на внешнем рынке.
Другой фактор внутренний — фискальная политика. В России выросли налоги на добычу черных и цветных металлов за счет повышения так называемого «рентного коэффициента», который вступил в силу с января 2021-го. За счет применения коэффициента ставка НДПИ на добычу руды черных, цветных и редких металлов поднялась сразу в 3,5 раза.
На рост цен уже отреагировали власти. Премьер-министру Михаилу Мишустину выдали поручение «представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы». В декабре правительство в качестве временной меры уже ввело 5%-ную заградительную экспортную пошлину на отходы и лом черных металлов. Сообщалось, что практика будет расширена на другую экспортную продукцию.
Кроме того, рассматривается задача по созданию единой биржи для сделок с металлоизделиями и стройматериалами, где производителями смогут напрямую торговать с застройщиками и подрядчиками. Однако для многих компаний нецелесообразно держать большой отдел сбыта и часто выгоднее работать через дилеров.
Игроки рынка говорят о росте цен «на все сырье» – от бруса до базальтового утеплителя и отмечают подорожание стекла на 30%, песка – на 25%. Однако в отличие от рынка металлов, в этих сегментах нет однозначных причин для роста цен. И как с этим бороться совершенно непонятно.
Подорожание стройматериалов застройщики частично компенсируют за счет покупателей, а частично за счет собственной маржи. Хотя такая возможность есть не у всех.
Сложнее всего приходится исполнителям государственных контрактов, где подорожание стройматериалов не учитывается при расчете стоимости. Эксперты предполагают, что скачки цен на стройматериалы вызовет волну банкротств подрядных компаний и соответсвенное количество брошенных объектов капитального строительства.
По теме
-
Инвестировать нельзя экономить
В пандемию многие собственники компаний поняли, что финансовые стратегии — зона роста. Мы собрали кейсы финансовых стратегий от предпринимателей, которые знают ответы на эти вопросы.08.05.2021Новости ДККрасноярск
-
Кабмин предложил сдерживать цены на стройматериалы. И ввести для металлургов допналоги
«Излишними налогами предложили компенсировать те изменения цен, которые будут заложены в бюджетные стройки». Стабилизировать рост цен на стройматериалы хотят за счет металлургических компаний.07.04.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Растущие цены на металлопрокат потянут за собой недвижимость и затормозят госконтракты
За последние шесть месяцев продукция из металла, используемая в строительстве, подорожала на две трети и останавливаться не собирается. В результате часть заказов по госконтрактам стала убыточной.29.03.2021Новости ДККрасноярск
-
Точность — вежливость КЗСК
В ноябре 2020 года ООО «Красноярский завод стальных конструкций» отметит 8 лет со дня основания. За это время пройден путь, что называется, от нуля до успешного предприятия, серьезного игрока рынка.02.11.2020Новости ДККрасноярск
-
Ориентация «север»: краевые промышленники хотят сотрудничать с «Норникелем»
Двадцать краевых промышленных компаний посетили с бизнес-миссией Норильский промышленный район.02.10.2018Новости ДККрасноярск
-
Не нужно боятся ВТО
Я 20 лет в бизнесе, моя компания занимается металлообработкой. Все это время мы работаем в условиях жесточайшей конкуренции не только с красноярскими фирмами, но и с уральскими, кемеровскими и др.13.11.2012Новости ДККрасноярск