Цены на стройматериалы с начала 2021 года выросли на 50-150%

Стройматериалы в Красноярске и России в целом быстро растут в цене – дерево, металл, утеплитель. Некоторые позиции с конца прошлого года подорожали в два раза.

Строительные материалы в России начали расти в цене начиная с первой волны пандемии. Причин множество — это и падение курса рубля, и падение предложения на рынке из-за остановивших рабочий цикл фабрик — глобальный локдаун разорвал наработанные производственные цепочки.

Быстрее всего в IV кв. 2020 года росли цены на металлопрокат для строительства. По информации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), удорожание достигало 100% в зависимости от региона и ассортимента. Материалы, в производстве которых применяют металлопрокат, подорожали на до 70%. В Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций «Синергия» подсчитали, что прокат черных и цветных металлов по итогам 2020 года подорожал на 50–150% — это алюминий, сталь, чугун, золото.

Еще один фактор внешний – рост спроса на зарубежных сырьевых рынках. Цены на металлургическую продукцию внутри страны привязаны к ценам на внешнем рынке.

Другой фактор внутренний — фискальная политика. В России выросли налоги на добычу черных и цветных металлов за счет повышения так называемого «рентного коэффициента», который вступил в силу с января 2021-го. За счет применения коэффициента ставка НДПИ на добычу руды черных, цветных и редких металлов поднялась сразу в 3,5 раза.

На рост цен уже отреагировали власти. Премьер-министру Михаилу Мишустину выдали поручение «представить предложения по ограничению роста цен на строительные материалы». В декабре правительство в качестве временной меры уже ввело 5%-ную заградительную экспортную пошлину на отходы и лом черных металлов. Сообщалось, что практика будет расширена на другую экспортную продукцию.

Кроме того, рассматривается задача по созданию единой биржи для сделок с металлоизделиями и стройматериалами, где производителями смогут напрямую торговать с застройщиками и подрядчиками. Однако для многих компаний нецелесообразно держать большой отдел сбыта и часто выгоднее работать через дилеров.

Игроки рынка говорят о росте цен «на все сырье» – от бруса до базальтового утеплителя и отмечают подорожание стекла на 30%, песка – на 25%. Однако в отличие от рынка металлов, в этих сегментах нет однозначных причин для роста цен. И как с этим бороться совершенно непонятно.

Подорожание стройматериалов застройщики частично компенсируют за счет покупателей, а частично за счет собственной маржи. Хотя такая возможность есть не у всех.

Сложнее всего приходится исполнителям государственных контрактов, где подорожание стройматериалов не учитывается при расчете стоимости. Эксперты предполагают, что скачки цен на стройматериалы вызовет волну банкротств подрядных компаний и соответсвенное количество брошенных объектов капитального строительства.

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