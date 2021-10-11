Под Красноярском построят машиностроительный завод
Предприятие станет первым резидентом Красноярской технологической долины. Выпускать будут технику для горной промышленности и металлургии. Заработать производство должно через два года.
Пока о своем желании войти в число резидентов заявилопять компаний. Но, возможно, в ближайшее время их станет больше — нулевой налог на прибыль в течение 10 лет очень привлекателен.
В Красноярске начнут производить реагенты для оптоволокна
Новое производство запустят на базе местного предприятия, контролируемого «Ростехом». Деньги на проект даст Фонд развития промышленности из группы ВЭБ.РФ.
В аэропорту Красноярск открыли магистральную рулежную дорожку
По ней сегодня уже начал движение первый самолет — им стал грузовой Boeing 747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся из Красноярска в Сямынь-Гаоци.