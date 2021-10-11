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Под Красноярском построят машиностроительный завод

Под Красноярском построят машиностроительный завод
Иллюстрация: facebook.com/henconsiberia

Предприятие станет первым резидентом Красноярской технологической долины. Выпускать будут технику для горной промышленности и металлургии. Заработать производство должно через два года.

#НОВОСТИ
Компания «Хенкон-Сибирь» стала первым резидентом Красноярской технологической долины и планирует построит на ее территории машиностроительный комплекс, сообщили в пресс-службе правительства.
 
Строительство будет вестись в два этапа. Первый закончится в 2023 году. К этому времени «Хенкон-Сибирь» возведет в долине склады, административно-бытовые помещения и сборочный цех для размещения технологического и вспомогательного оборудования. На втором этапе — к 2029 году — здесь появятся дополнительные мощности. Общая площадь все сооружений составит 6 500 кв. метров. Ожидаемый объем инвестиций — 900 млн рублей.
 
После ввода в эксплуатацию нового комплекса производственные мощности «Хенкон-Сибирь» составят 120 единиц техники — это вдвое больше того, что выпускается сегодня.
 
«Хенкон-Сибирь» — дочернее предприятие нидерландской компании Hencon, которая выпускает технику для горно-металлургической промышленности.
 
Напомним, что соглашение о создании Красноярской технологической долины было подписано в январе 2021 года. Расположится она севернее КраМЗа на площади 247 га. На старте власти говорили, что создание этой экономической зоны позволит привлечь в экономику края свыше 18,5 млрд рублей инвестиций к 2030 году. Причем, 6,6 млрд — за первые три года. Сейчас же итоговая сумма чуть снизилась — до 16 млрд рублей.
 
Также в июле 2021-го сообщалось, что кроме «Хенкон-Сибирь» резидентами долины могут стать компании «Спецтехномаш» и «Сибирские алюминиевые диски».
 
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Автор: Петр Савельев
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