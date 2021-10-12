В Красноярске обновили список разрешенных для уличной торговли мест
Также в администрации города отмечают, что продавать можно товары, определенные постановлением мэрии.
Постановление позволяет продавать овощи, ягоды, некоторые виды семян, ремесленные изделия — вязаные вещи, вышивку, изделия из глины, бересты, дерева и тд.
За торговлю «в неустановленных местах» предусмотрен штраф — для граждан от 500 до 2 тыс., для ИП до 5 тыс., для юрлиц до 10 тыс. рублей. С начала года в Центральном районе было оштрафовано 43 торговца.
В нашем районе есть и хорошие примеры организации уличной торговли — взять хотя бы выставку-продажу «Цветочная симфония». С нарушениями мы постоянно боремся — проводим рейды и объясняем, что торговля разрешена далеко не везде. Иначе весь центр города может превратиться в стихийный рынок, а это недопустимо», — сообщает Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.
Список адресов для уличной торговли в Центральном районе:
- Северное шоссе, 48 (ЖК "Солонцы-2")
- улица Березина, 82
- улица Березина, 156
- улица Гагарина, 1
- улица Дзержинского — улица Красной Армии, 3
- улица Диктатуры Пролетариата, 31
- улица Карла Маркса, 133 — улица Кирова
- улица Линейная, 105
- улица Республики (площадка на пересечении с улицей Грибоедова)
- улица Сурикова, 34
- улица Урицкого, 50
- улица Чернышевского, 104.
По теме
-
Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн
По производительности новая машина кратно превосходит технику, которая использовалась ранее. Окупить ее приобретение аграрии намерены максимум за пять лет.31.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%
И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.25.08.2021Новости ДККрасноярск
-
Россияне боятся обязательной вакцинации. А еще чёрной индийской плесени
В топ фобий россиян также вошли темы, связанные с коронавирусом, погодными аномалиями, инфляцией и ростом цен. Это результаты «Национального индекса тревожности» за II квартал 2021 года06.08.2021Новости ДККрасноярск