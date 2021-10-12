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В Красноярске обновили список разрешенных для уличной торговли мест

В Красноярске обновили список разрешенных для уличной торговли мест
Иллюстрация: vzsar.ru

Также в администрации города отмечают, что продавать можно товары, определенные постановлением мэрии.

#НОВОСТИ

Постановление позволяет продавать овощи, ягоды, некоторые виды семян, ремесленные изделия — вязаные вещи, вышивку, изделия из глины, бересты, дерева и тд.

За торговлю «в неустановленных местах» предусмотрен штраф — для граждан от 500 до 2 тыс., для ИП до 5 тыс., для юрлиц до 10 тыс. рублей. С начала года в Центральном районе было оштрафовано 43 торговца.

В нашем районе есть и хорошие примеры организации уличной торговли — взять хотя бы выставку-продажу «Цветочная симфония». С нарушениями мы постоянно боремся — проводим рейды и объясняем, что торговля разрешена далеко не везде. Иначе весь центр города может превратиться в стихийный рынок, а это недопустимо», — сообщает Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.

​Список адресов для уличной торговли в Центральном районе:

  • ​Северное шоссе, 48 (ЖК "Солонцы-2")
  • улица Березина, 82
  • улица Березина, 156
  • улица Гагарина, 1
  • улица Дзержинского — улица Красной Армии, 3
  • улица Диктатуры Пролетариата, 31
  • улица Карла Маркса, 133 — улица Кирова
  • улица Линейная, 105
  • улица Республики (площадка на пересечении с улицей Грибоедова)
  • улица Сурикова, 34
  • улица Урицкого, 50
  • улица Чернышевского, 104.

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Автор: Петр Савельев
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