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Следить за весом грузовиков в Красноярском крае станут пристальнее

Следить за весом грузовиков в Красноярском крае станут пристальнее
Иллюстрация: krskstate.ru

Сеть пунктов весового контроля грузового автотранспорта региона пополнится еще двумя. Один из них заработает уже в этом году, а другой — весной следующего.

#НОВОСТИ
Новые пункты весогабаритного контроля появятся в Енисейском и Богучанском районах Красноярского края. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.
 
Первый из них — на 281-м километре дороги Красноярск — Енисейск в штатном режиме заработает уже в декабре. Сейчас, установленное на нем оборудование, тестируется.
 
Второй же — на 296-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны — планируют запустить в штатном режиме в апреле 2022 года.
Пункты весогабаритного контроля устанавливают, в первую очередь, для того, чтобы сохранить дороги и мосты на региональных трассах в удовлетворительном состоянии, снизив нагрузку к допустимому минимуму», — говорит глава краевого Минтранса Константин Димитров.
Сейчас в Красноярском крае действует десять пунктов весового контроля грузовиков (включая тот, что сейчас тестируется) — восемь передвижных и два автоматических. К 2024 году сеть пополнится еще двумя — в Емельяновском и Ачинском районах.
 
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Автор: Петр Савельев
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