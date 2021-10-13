Следить за весом грузовиков в Красноярском крае станут пристальнее

Сеть пунктов весового контроля грузового автотранспорта региона пополнится еще двумя. Один из них заработает уже в этом году, а другой — весной следующего.

Новые пункты весогабаритного контроля появятся в Енисейском и Богучанском районах Красноярского края. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.

Первый из них — на 281-м километре дороги Красноярск — Енисейск в штатном режиме заработает уже в декабре. Сейчас, установленное на нем оборудование, тестируется.

Второй же — на 296-м километре трассы Канск — Абан — Богучаны — планируют запустить в штатном режиме в апреле 2022 года.

Пункты весогабаритного контроля устанавливают, в первую очередь, для того, чтобы сохранить дороги и мосты на региональных трассах в удовлетворительном состоянии, снизив нагрузку к допустимому минимуму», — говорит глава краевого Минтранса Константин Димитров.

Сейчас в Красноярском крае действует десять пунктов весового контроля грузовиков (включая тот, что сейчас тестируется) — восемь передвижных и два автоматических. К 2024 году сеть пополнится еще двумя — в Емельяновском и Ачинском районах.

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