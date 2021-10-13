В Красноярске откроют новый пункт вакцинации. С песнями и плясками
Сейчас в городе можно вакцинировать в любой поликлинике и 12 внебольничных пунктах. Новый откроется на правобережье. Это событие отметят концертом местных талантов.
В день открытия запланирован небольшой концерт, подготовленный силами детского танцевального коллектива и хора районного центра социального обслуживания населения», — говорят в Минздраве.
- ТЦ «Планета» (ул. 9 Мая, 77), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
- гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 Мая, 77), с 8.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье );
- гипермаркет «Леруа Мерлен» ( ул. Калинина, 82), в рабочие дни с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00 ( санитарный день воскресенье);
- ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, стр. 4), с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье до 17.00 (санитарный день понедельник);
- парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 12.00 до 19.00 (санитарные дни понедельник, вторник);
- ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
- ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
- ТЦ «Красноярье» (пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);
- железнодорожный вокзал, круглосуточно (санитарный день четверг);
- ТЦ " Мега" (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74, ежедневно с 10.00 до 17.30 (санитарный день понедельник);
- ТК «На Свободном» (ул. Телевизорная, 1, ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).
- ТЦ «Квант» (ул. Красной Армии, 10, ежедневно с 10.00 до 20.00, выходной — понедельник).
Об этом вчера говорили на оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ будет подписан совсем скоро.
Спортивные мероприятия в Красноярском крае ограничили 500 участниками
Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Ограничения вступают в силу с 5 октября.
Дистанционное обучение в Красноярском крае пока вводить не нужно
Сезонное обострение ситуации с простудными и вирусными заболеваниями пока не коснулось школьников региона, поэтому они продолжат заниматься в обычном режиме.