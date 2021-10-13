В Красноярске откроют новый пункт вакцинации. С песнями и плясками

Сейчас в городе можно вакцинировать в любой поликлинике и 12 внебольничных пунктах. Новый откроется на правобережье. Это событие отметят концертом местных талантов.

В Ленинском районе Красноярска откроется внебольничный пункт вакцинации. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Он будет подведомственен городской поликлинике № 6 и расположится в торгово-развлекательном комплексе «Сибирский городок» (ул. Говорова, 57). Сейчас место готовят к открытию: завозят мебель, холодильники, наносят разметку.

Начнет работать пункт вакцинации 16 октября. Сделать привику здесь можно будет ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 17.30. Из документов потребуется паспорт, СНИЛС и медполис (необязательно, но желательно).

В день открытия запланирован небольшой концерт, подготовленный силами детского танцевального коллектива и хора районного центра социального обслуживания населения», — говорят в Минздраве.

Новый внебольничный пункт пополнит сеть таких мест, которых в Красноярске сейчас 12:

ТЦ «Планета» (ул. 9 Мая, 77), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

гипермаркет «Леруа Мерлен», (ул. 9 Мая, 77), с 8.00 до 20.00 (санитарный день воскресенье );

гипермаркет «Леруа Мерлен» ( ул. Калинина, 82), в рабочие дни с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 16.00 ( санитарный день воскресенье);

ТЦ «Изумрудный город» (ул. Телевизорная, 1, стр. 4), с 10.00 до 20.00, суббота и воскресенье до 17.00 (санитарный день понедельник);

парк флоры и фауны «Роев Ручей» (ул. Свердловская, 293), с 12.00 до 19.00 (санитарные дни понедельник, вторник);

ТЦ «Атмосфера дома» (ул. Академика Вавилова, 1, стр. 39), ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

ТЦ «Зеленый» (ул. Мужества, 10), с 8.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

ТЦ «Красноярье» (пр. имени газеты «Красноярский Рабочий», 120), с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник);

железнодорожный вокзал, круглосуточно (санитарный день четверг);

ТЦ " Мега" (пр. им. газеты «Красноярский Рабочий», 27, стр. 74, ежедневно с 10.00 до 17.30 (санитарный день понедельник);

ТК «На Свободном» (ул. Телевизорная, 1, ежедневно с 10.00 до 20.00 (санитарный день понедельник).

ТЦ «Квант» (ул. Красной Армии, 10, ежедневно с 10.00 до 20.00, выходной — понедельник).

Добавим, что на 12 октября 2021 года в Красноярском крае полностью привито 873 869 человек (39, 3 % от взрослого населения). По доле вакцинированных регион занимает 39 место в России.

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