Дороги Красноярска от снега будут чистить 200 единиц техники

Городские дорожные предприятия Красноярска переходят на зимний режим содержания дорог с 15 октября.

Обслуживанием дорог, проездов и тротуаров краевого центра в зимний период занимаются три предприятия — МП «САТП», МП «ДРСП «Левобережное»» и МП «ДРСП Ленинского района».

За парки, скверы и пешеходные пространства отвечают МП «УЗС» и МАУ «Красгорпарк».

Вся необходимая техника подготовлена для устранения последствий снегопадов и создания безопасных условий в гололедицу на 100%.

Для обеспечения безопасности на дорогах предприятия закупили противогололедные материалы. Сейчас в наличии песчано-соляная и песчано-щебеночная смеси, техническая соль и современный двухкомпонентный противогололедный реагент. Для эффективной работы при любых погодных условиях разработаны планы координации техники. Они определяют число и вид машин, количество рабочих в ночную и дневную смены в зависимости от вида осадков и температуры воздуха. На каждом предприятии работает круглосуточная диспетчерская служба, которая находится в постоянном контакте со службой 005, сотрудниками ГИБДД, департаментом транспорта и другими службами, оценивающими дорожную обстановку», - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

В 2021 году снегоотвалы будут организованы на трех площадках в Ленинском, Свердловском и Советском районах. Площадки для снега находятся в отдалении от жилых массивов и оборудованы согласно требованиям — имеют твердое покрытие, оборудованы септиками, освещением, бытовками.

Местные власти уверены, что имеющейся техники достаточно для содержания городских магистралей в безопасном состоянии.

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