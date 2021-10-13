Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дороги Красноярска от снега будут чистить 200 единиц техники

Дороги Красноярска от снега будут чистить 200 единиц техники
Иллюстрация: drive2.ru

Городские дорожные предприятия Красноярска переходят на зимний режим содержания дорог с 15 октября.

#НОВОСТИ

Обслуживанием дорог, проездов и тротуаров краевого центра в зимний период занимаются три предприятия — МП «САТП», МП «ДРСП «Левобережное»» и МП «ДРСП Ленинского района».

За парки, скверы и пешеходные пространства отвечают МП «УЗС» и МАУ «Красгорпарк».

Вся необходимая техника подготовлена для устранения последствий снегопадов и создания безопасных условий в гололедицу на 100%.

Для обеспечения безопасности на дорогах предприятия закупили противогололедные материалы. Сейчас в наличии песчано-соляная и песчано-щебеночная смеси, техническая соль и современный двухкомпонентный противогололедный реагент. Для эффективной работы при любых погодных условиях разработаны планы координации техники. Они определяют число и вид машин, количество рабочих в ночную и дневную смены в зависимости от вида осадков и температуры воздуха. На каждом предприятии работает круглосуточная диспетчерская служба, которая находится в постоянном контакте со службой 005, сотрудниками ГИБДД, департаментом транспорта и другими службами, оценивающими дорожную обстановку», - сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

В 2021 году снегоотвалы будут организованы на трех площадках в Ленинском, Свердловском и Советском районах. Площадки для снега находятся в отдалении от жилых массивов и оборудованы согласно требованиям — имеют твердое покрытие, оборудованы септиками, освещением, бытовками.

Местные власти уверены, что имеющейся техники достаточно для содержания городских магистралей в безопасном состоянии.

По теме

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под Красноярском построят машиностроительный заводПод Красноярском построят машиностроительный завод
  • Красноярскому краю снова добавят ковидных ограниченийКрасноярскому краю снова добавят ковидных ограничений
  • Эксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в КрасноярскеЭксперты прогнозируют снижение цен стройматериалов на 30% в Красноярске
  • Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей АрктикиАлександр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
  • Трассу возле Дрокино частично перекроютТрассу возле Дрокино частично перекроют
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.