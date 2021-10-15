Поселок Тухард на Таймыре расселят по международным стандартам
Населенный пункт сейчас находится в санитарно-защитной зоне «Норильскгазпрома», что недопустимо по действующему законодательству. Да и сама его инфраструктура давно обветшала.
Главная задача СПОС в Тухарде — обеспечить эффективность участия коренных малочисленных народов в принятии решений о переезде, строительстве или приобретении нового жилья, удостовериться в полном информировании населения об инфраструктуре нового поселка, о вариантах переезда», — говорит член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.
Мы всегда уважительно относились к культурным традициям коренных народов Таймыра. Компания живет с ними в атмосфере дружбы и взаимной поддержки. Процедура СПОС по Тухарду пройдет по самым строгим международным стандартам и с привлечением независимых экспертов. Эта совместная работа и партнерство поможет нам создать для людей комфортную среду для жизни и развития», — прокомментировал решение вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.
Очень важно, когда промышленные компании понимают СПОС не как риск для бизнеса, а как вклад в его устойчивость. СПОС — это трудный процесс, это опыт, который коренные народы и компания переживает вместе, чтобы добиться договорённости, которую обе стороны в равной степени считают справедливым», — говорит корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов в период 1999-2012, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай.
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