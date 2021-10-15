Поселок Тухард на Таймыре расселят по международным стандартам

Населенный пункт сейчас находится в санитарно-защитной зоне «Норильскгазпрома», что недопустимо по действующему законодательству. Да и сама его инфраструктура давно обветшала.

Жителей поселка Тухард на севере Красноярского края переселят в другие населенные пункты. Об этом сообщили в общественной организации «КМНСоюз».

Основанный в 1970-х годах, Тухард предназначался для временного проживания строителей объектов «Норильскгазпрома» (входит в группу «Норникель»). Поэтому он расположен в непосредственной близости от предприятий компании и попадает в их санитарно-защитную зону, постоянное проживание людей в которой запрещено действующим законодательством. К тому же, поскольку строили его для вахтовиков, то и инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни, здесь не предусмотрено.

Расселять поселок планируется по двум сценариям. Первый, предполагает переезд в Новый Тухард — поселок, который будет построен с нуля. Второй: перебраться в другие поселки Таймыра или в Дудинку.

Выбирать между этими вариантами будут сами жители поселка. А чтобы процедура была максимально прозрачной и учла все интересы местного населения, ее будут проводить по стандарту СПОС (Свободное, Предварительное и Осознанное Согласие — международный стандарт защиты прав человека, утврежден Декларацией ООН о правах коренных народов). Инициатором применения такого подхода стал «Норникель».

Главная задача СПОС в Тухарде — обеспечить эффективность участия коренных малочисленных народов в принятии решений о переезде, строительстве или приобретении нового жилья, удостовериться в полном информировании населения об инфраструктуре нового поселка, о вариантах переезда», — говорит член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.

Первые консультации в рамках процедуры СПОС прошли 11-14 октября 2021 года. Они включали в себя информирование о самой процедуре и правах коренных народов, социологические исследования и выявление особо уязвимых групп населения.

Если по итогу СПОС жители предпочтут переезд в Новый Тухард, им предложат различные варианты архитектурных решений их будущего жилища. Также они смогут самостоятельно определить какая инфраструктура нужна поселку для комфортной жизни в нем.

Мы всегда уважительно относились к культурным традициям коренных народов Таймыра. Компания живет с ними в атмосфере дружбы и взаимной поддержки. Процедура СПОС по Тухарду пройдет по самым строгим международным стандартам и с привлечением независимых экспертов. Эта совместная работа и партнерство поможет нам создать для людей комфортную среду для жизни и развития», — прокомментировал решение вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

После того, как все вопросы будут сняты, «Норникель» приступит реализации намеченных мероприятий — в частности, строительству жилья и покупке квартир. Завершить проект компания намерена 2026 году.

Стоит отметить, что ситуация с расселением Тухарда — это первый опыт применения СПОС в российской Арктике. Эта процедура не является обязательной в РФ, но «Норникель» решил все же провести ее, чтобы максимально соблюсти интересы жителей поселка.

Очень важно, когда промышленные компании понимают СПОС не как риск для бизнеса, а как вклад в его устойчивость. СПОС — это трудный процесс, это опыт, который коренные народы и компания переживает вместе, чтобы добиться договорённости, которую обе стороны в равной степени считают справедливым», — говорит корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов в период 1999-2012, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай.

По его словам, процесс СПОС не заканчивается подписанием соглашения. Напротив, отношения на этом только начинаются, чтобы избежать возможных ошибок при реализации достигнутых договорённостей.

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