Более 400 семей из Норильска и Дудинки переедут на юг при поддержке «Норникеля»

Компания выделила на эти нужды более 3 млрд рублей до 2024 года. Первые два десятка семей северян уже получили свои деньги и готовятся к переезду в более благоприятные климатические условия.

В Норильске начали выдавать первые сертификаты на переселение горожан в места с более теплым климатом. До конца года программа охватит 330 норильских семей и 85 проживающих в Дудинке.

В этом году на цели переселения будет потрачено 943,2 млн рублей, 830 млн из них — деньги «Норникеля». Всего же, по словам вице-президента компании по федеральным и региональным программам Андрея Грачева, до 2024 года предприятие планирует выделить на переезд отработавших на севере более 15 лет 3,32 млрд рублей.

Сейчас 20 семей из Норильска уже получили свои сертификаты, которые позволят им купить жилье в более теплых краях без ограничений в выборе региона дальнейшего проживания», — рассказали в компании.

Напомним, что в феврале 2021 года «Норникель», Минвостокразвития РФ, правительство Красноярского края и мэрия Норильска подписали соглашение о социально-экономическом развитии северного города. По нему, металлурги за ближайшие 15 лет выделят на эти нужды 81,3 млрд рублей. Помимо этого президент компании Владимир Потанин решил добавить еще 150 млрд для решения задач, не вошедших в соглашение.

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