Более 400 семей из Норильска и Дудинки переедут на юг при поддержке «Норникеля»
Компания выделила на эти нужды более 3 млрд рублей до 2024 года. Первые два десятка семей северян уже получили свои деньги и готовятся к переезду в более благоприятные климатические условия.
Сейчас 20 семей из Норильска уже получили свои сертификаты, которые позволят им купить жилье в более теплых краях без ограничений в выборе региона дальнейшего проживания», — рассказали в компании.
Добиться этого удалось, расширив канал магистрали, идущей к Норильску из Нового Уренгоя. Теперь максимальная скорость передачи по нему составляет 200 гигабит в секунду.
На Таймыре хотят построить продовольственный логистический центр
Так власти планируют снабжать север Красноярского края сельхозпродукцией, производимой в центральной и южной части региона. Так они собираются сдержать сезонный рост цен в северных районах.
«Норникель» построит в Норильске инновационную школу на тысячу учеников
Новое образовательное учреждение разгрузит близлежащие школы, в которых сейчас занятия проходят в две смены. Построить ее планируют примерно за три года.