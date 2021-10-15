Голевская ГРК построит новый поселок вахтовиков в Туве
В перспективе в нем будут жить рабочие, разрабатывающие Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, освоение которого включено в КИП «Енисейская Сибирь».
Работа на горно-обогатительном комбинате должна стать престижной для молодежи Тывы, а именно на нее мы делаем основную ставку. Чтобы не только достойная заработная плата, но и социально-бытовые условия были привлекательными для будущих сотрудников комбината», — говорит он.
Она свяжет Сырадасайский угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал. Общая протяженность трассы составит 60 км. Закончить работы планирую в июле.
Проекты Енисейской Сибири могут получить поддержку из федерального бюджета
10 млрд рублей в 2022 году может выделить федеральное правительство на поддержку инвестпроектов Ангаро-Енисейского региона, включающего в себя Красноярский край, Иркутскую область, Хакасию и Туву.
Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики»
Данные Крайстата говорят о том, что объемы производства промышленных компаний снижаются. Красноярский край не вошел в двадцатку регионов с благоприятным инвестиционным климатом по итогам 2020 года.