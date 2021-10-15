Голевская ГРК построит новый поселок вахтовиков в Туве

В перспективе в нем будут жить рабочие, разрабатывающие Ак-Сугское медно-порфировое месторождение, освоение которого включено в КИП «Енисейская Сибирь».

Инфраструктура нового поселка будет включать в себя блок общежитий со спортивно-оздоровительной секцией и здравпунктом, многофункциональный корпус, административный корпус с гаражом, продуктовый склад и зону размещения инженерных объектов.

По словам управляющего директора Голевской горнорудной компании Василия Кузичева, поселок будет выполнен по типу гостиничных номеров, в зимнее время перемещаться из одного блока в другой можно будет по отапливаемой галерее без теплой верхней одежды.

Работа на горно-обогатительном комбинате должна стать престижной для молодежи Тывы, а именно на нее мы делаем основную ставку. Чтобы не только достойная заработная плата, но и социально-бытовые условия были привлекательными для будущих сотрудников комбината», — говорит он.

Строительство вахтового поселка начнется в 2022 году. Объем инвестиций пока не называется.

Напомним, что освоение Ак-Сугского месторождения входит проект компании «Интергео», который предполагает создание в Туве предприятия по производству батарейных металлов. Он, свою очередь, является частью КИП «Енисейская Сибирь».

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