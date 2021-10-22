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Лучшее оформление ресторана «БургерКит»: победила красноярская компания «Решение»

Лучшее оформление ресторана «БургерКит»: победила красноярская компания «Решение»
Иллюстрация: "Решение"

Рекламное производство «Решение» заняло первое место в категории на комплексное оформление ресторана «БургерКит», который расположен в торговом центре на проспекте Свободный.

#НОВОСТИ

Решение приняла команда профессионального сообщества 14-го международного форума производителей наружной рекламы, который проходил с 19 по 22 октября.

Как сообщила руководитель отдела продаж компании «Решение» Юлия Усатова, такой победы в Красноярске еще не было:

Это был невероятный проект: космический зеркальный кит, длиной 7,5 метров из полигональных деталей. При работе с гигантским китом, помимо задачи сделать его легким и парящим, была еще одна — чисто техническая загвоздка, которую мы вполне успешно обошли, причем в прямом смысле слова».

Лучшее оформление ресторана «БургерКит»: победила красноярская компания «Решение» 1

Добавим, млекопитающее было изготовлено в арт-мастерской «Be happy».

Там же были созданы и другие детали: вывеска, синий круглый стоппер у входа в ресторан, стена-волна, зеркало с подсветкой в туалетной комнате и стайка маленьких фанерных китят, «работающих» светильниками.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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