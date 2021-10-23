В Красноярске разрешат движение по «выделенкам» с 30 октября по 7 ноября
Поскольку эти дни объявлены президентом нерабочими, то для них актуальны те же правила, что и выходные дни.
На объявленный период «ковидных каникул» автолюбителям разрешается вождение по полосам общественного транспорта, — сообщает ГИБДД Красноярска.
Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Российской федерации объявлены нерабочие дни, а это значит, что для них актуальны правила, действующие в субботу, воскресенье и по праздникам.
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