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В Красноярске разрешат движение по «выделенкам» с 30 октября по 7 ноября

В Красноярске разрешат движение по «выделенкам» с 30 октября по 7 ноября
Иллюстрация: afontovo.ru

Поскольку эти дни объявлены президентом нерабочими, то для них актуальны те же правила, что и выходные дни.

#НОВОСТИ

На объявленный период «ковидных каникул» автолюбителям разрешается вождение по полосам общественного транспорта, — сообщает ГИБДД Красноярска.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Российской федерации объявлены нерабочие дни, а это значит, что для них актуальны правила, действующие в субботу, воскресенье и по праздникам.

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Автор: Петр Савельев
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