С улиц Красноярска в этом году уберут почти 1,5 тысячи незаконных рекламных конструкций
Большая часть из них уже демонтирована. Оставшиеся носители должны ликвидировать до конца этого года — с подрядчиком администрация города уже определилась.
Долгострой на Дубровинского в аукционе выиграло ООО УК «Инвест-Капитал». На торги объект выставила мэрия. Недострой находится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата с Дубровинского и Бограда.
Красноярцы отстояли кованную беседку с помощью инстаграма
Мэр Сергей Еремин прислушался к горожанам и отменил решение о сносе кованной беседки на Каче. Вместо нее планировалось что-то в духе экоурбанизма.
У вас есть скатерть-самобранка? Дайте две!
Компании малого и среднего бизнеса обречены на медленную гибель? Мы встретились с Дмитрием Полуяновым, маркетологом и сооснователем программы лояльности «Максбонус», чтобы поговорить на эту тему.