С улиц Красноярска в этом году уберут почти 1,5 тысячи незаконных рекламных конструкций

Большая часть из них уже демонтирована. Оставшиеся носители должны ликвидировать до конца этого года — с подрядчиком администрация города уже определилась.

До конца 2021 года мэрия Красноярска планирует в общей сложности убрать с улиц города минимум 1 415 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Из этого объема 915 носителей (отдельно стоящие щиты, пилоны, а также реклама размещенная на фасадах жилых домов, коммерческих зданий и ограждениях) с начала года ликвидировано. Оставшиеся уберут к его окончанию.

Торги, по результатам которых, был определен подрядчик этих работ состоялись в конце прошлой недели. По обоим из них победителем стал индивидуальный предприниматель Михаил Лаптев. Теперь он до конца года должен будет убрать порядка 500 нелегальных рекламных конструкций. За это тему заплатят из бюджета 2,6 млн рублей.

Всего в 2021 году было проведено восемь (включая два упоминавшихся) торгов на право демонтировать незаконную рекламу за счет городской казны. Пара из них не состоялась. Еще в двух также победил Лаптев. Общая стоимость подписанных контрактов (в этом году и на этот год) составляет чуть больше 6 млн рублей.

Как рассказали DK.RU в мэрии Красноярска, всего в городе сейчас есть 1 718 мест для размещения рекламы, 1 112 из них расположены на муниципальной земле. Они принесли краевому центру 130 млн рублей доходов в бюджет 2021 года.

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