Перекупили: кому достался недострой на Дубровинского
Долгострой на Дубровинского в аукционе выиграло ООО УК «Инвест-Капитал». На торги объект выставила мэрия. Недострой находится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата с Дубровинского и Бограда.
Он принадлежал фирме «Диалектика-41». Ее владелицей была Алла Степаненко. На этом месте организация собиралась построить элитный жилой комплекс. Однако смогла только вырыть котлован со сваями.
После этого мэрия решила отобрать у застройщика территорию и обратилась в суд, который и выиграла. После чего выставила площадку на торги.
В торгах победила фирма ООО УК «Инвест-Капитал», ее последнее предложение составило 291,8 млн руб. Начальная стоимость объекта на аукционе составляла 288,9 млн руб.
Согласно документации, в торгах кроме ООО УК «Инвест-Капитал» принимала участие ИП Татаренко Татьяна Сергеевна, однако она не сделала никакого предложения.
Фирма УК «Инвест-Капитал», перекупившая недострой, принадлежит Александру Дмитриеву.
По данным из ЕГРН, он же владеет ООО «Фюжн» — под этим юрлицом работает известный ресторан «Фон Барон» возле Театра оперы и балета. Согласно выпискам из Росреестра, здание «Фон Барона» и земля под ним на 50% принадлежит Алле Степаненко.
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