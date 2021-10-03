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Перекупили: кому достался недострой на Дубровинского

Перекупили: кому достался недострой на Дубровинского
Иллюстрация: Яндекс

Долгострой на Дубровинского в аукционе выиграло ООО УК «Инвест-Капитал». На торги объект выставила мэрия. Недострой находится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата с Дубровинского и Бограда.

#НОВОСТИ

Он принадлежал фирме «Диалектика-41». Ее владелицей была Алла Степаненко. На этом месте организация собиралась построить элитный жилой комплекс. Однако смогла только вырыть котлован со сваями.

После этого мэрия решила отобрать у застройщика территорию и обратилась в суд, который и выиграла. После чего выставила площадку на торги.

В торгах победила фирма ООО УК «Инвест-Капитал», ее последнее предложение составило 291,8 млн руб. Начальная стоимость объекта на аукционе составляла 288,9 млн руб.

Согласно документации, в торгах кроме ООО УК «Инвест-Капитал» принимала участие ИП Татаренко Татьяна Сергеевна, однако она не сделала никакого предложения.

Фирма УК «Инвест-Капитал», перекупившая недострой, принадлежит Александру Дмитриеву.

По данным из ЕГРН, он же владеет ООО «Фюжн» — под этим юрлицом работает известный ресторан «Фон Барон» возле Театра оперы и балета. Согласно выпискам из Росреестра, здание «Фон Барона» и земля под ним на 50% принадлежит Алле Степаненко. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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