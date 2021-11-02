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Полицейские из Богучан награждены медалями «За смелость во имя спасения»

Полицейские из Богучан награждены медалями «За смелость во имя спасения»
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Награды МВД России получили сотрудники ОМВД России по Богучанскому району Гога Кобалия и Виталий Ваганов, которые в сентябре 2019 года в селе Богучаны ночью спасли из горящих домов 8 человек.

#НОВОСТИ

Изначально загорелся строящийся дом, однако потом пламя перекинулось на два жилых дома. Огонь повредил линии электропередач, горели опоры, взрывались баллоны с пропаном

В одном из домов в этот момент находились муж с женой и трое их детей, в другом — мать с 16-летним сыном и 8-летней дочерью.

Сотрудники полиции незамедлительно сообщили о происшествии в экстренную службу и дежурную часть, затем эвакуировали жильцов.

Кроме того, полицейские высвободили собаку, которая сидела на цепи во дворе горящего дома.

Гога Кобалия рассказал, что задача полицейских — «обеспечить безопасность граждан даже в тех случаях, когда есть риск для собственной жизни».

Виталий Ваганов отметил, что времени на принятия решения у них не было, однако им удалось спокойно и четко выполнить свою работу:

Конечно, это большая честь — получить высокую оценку от руководства МВД. В дальнейшем с полной самоотдачей будем выполнять служебный долг", — рассказал полицейский.

Полицейские из Богучан награждены медалями «За смелость во имя спасения» 1

Отметим, церемония вручения наград прошла в формате видеоконференции в МВД России. Мероприятие провел Министр внутренних дел РФ, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

Всего государственными и ведомственными наградам за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, были удостоены 30 сотрудников органов внутренних дел.

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Автор: Юлия Тарабан
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