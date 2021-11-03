«От сердца к сердцу»: Красноярский музыкальный приглашает на онлайн-концерт
Красноярский музыкальный театр ждет гостей 4 ноября в 20.00 на онлайн концерт «От сердца к сердцу». С экранов зрители услышат стихотворения и романсы известных русских композиторов и поэтов.
В программе прозвучат произведения Марины Цветаевой, Игоря Северянина, Константина Бальмонта, Фёдора Тютчева, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова и других авторов.
В концерте принимают участие: заслуженные артистки России Светлана Колеватова и Светлана Кольянова, заслуженные работники культуры Красноярского края — Алексей Казанцев, Мария Селивёрстова, Иван Сосин и Наталья Тимофеева, солисты театра — Людмила Гох, Ольга и Леонид Забоевы, Надежда Коваленко, Дарина Концур, Полина Красноярова, Михаил Росоха, Станислав Сикирин, Татьяна Танких, Елена Федорина и Павел Цапов. Концертмейстеры — Неонила Новикова и Оксана Тодераш.
Те, кто не сможет попасть на концерт, смогут посмотреть онлайн трансляцию на YouTube-канале театра.
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