Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
71,08
82,16
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Сквозь танго» на сцене Музыкального театра: Светлана Кольянова дала сольный концерт

«Сквозь танго» на сцене Музыкального театра: Светлана Кольянова дала сольный концерт
Иллюстрация: muztk.ru

Гости вечера насладились великолепным голосом солистки и необычными проявлениями одного из самых чувственных танцев, который может раскрыть важные моменты из жизни каждой женщины.

#НОВОСТИ

Партнёрами артистки в этот вечер стали коллеги по сцене: Леонид Забоев, Рустам Исанов, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, а также артисты балета и оркестра театра. Специальный гость — заслуженный артист России Александр Шендрик (аккардеон).

«Сквозь танго» на сцене Музыкального театра: Светлана Кольянова дала сольный концерт 1

Танец, страсть, романтика и музыка никого из зрителей не оставили равнодушными. Гостей вечера восхитили завораживающий голос и невероятная энергетика артистки.

Я в восторге от концерта!!! Я прочувствовала каждую эмоцию и получила огромное удовольствие!", — отметила красноярка Елизавета.

Провели прекрасный вечер в Музыкальном театре! До сих пор под впечатлением от концерта. Танцы, музыка, вокал — гармония во всём" — рассказала гостья вечера Марина.

 

Читайте тажке:

 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Для более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входеДля более плотного обмена вирусами в красноярских ТРЦ создали очереди на входе
  • У вас есть скатерть-самобранка? Дайте две!У вас есть скатерть-самобранка? Дайте две!
  • В Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинациюВ Красноярске начали публиковать данные об очередях на вакцинацию
  • Аэропорт Сочи ввел дополнительные ограниченияАэропорт Сочи ввел дополнительные ограничения
  • Грузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky CargoГрузовой хаб «Емельяново» станет частью сети Emirates Sky Cargo
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.