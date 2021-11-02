«Сквозь танго» на сцене Музыкального театра: Светлана Кольянова дала сольный концерт

Гости вечера насладились великолепным голосом солистки и необычными проявлениями одного из самых чувственных танцев, который может раскрыть важные моменты из жизни каждой женщины.

Партнёрами артистки в этот вечер стали коллеги по сцене: Леонид Забоев, Рустам Исанов, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин, а также артисты балета и оркестра театра. Специальный гость — заслуженный артист России Александр Шендрик (аккардеон).

Танец, страсть, романтика и музыка никого из зрителей не оставили равнодушными. Гостей вечера восхитили завораживающий голос и невероятная энергетика артистки.

Я в восторге от концерта!!! Я прочувствовала каждую эмоцию и получила огромное удовольствие!", — отметила красноярка Елизавета.

Провели прекрасный вечер в Музыкальном театре! До сих пор под впечатлением от концерта. Танцы, музыка, вокал — гармония во всём" — рассказала гостья вечера Марина.

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