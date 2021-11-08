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«Каникулы закончились» — школы Красноярска продолжат работать в очном формате

«Каникулы закончились» — школы Красноярска продолжат работать в очном формате
Иллюстрация: megamarx.ru

Региональные чиновники от образования опровергли распространяемую в Интернете информацию о переводе образовательных учреждений на дистанционную форму обучения.

#НОВОСТИ
С 8 ноября 2021 года все школы Красноярского края будут работать очно. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.
Никаких решений о переводе учреждений образования на дистанционку в регионе не принималось. Информация, распространяемая в родительских чатах о том, что для выпускников 9-х и 11-х классов дистанционное обучение продолжится в Железногорске, Зеленогорске и Сосновоборске из-за нестабильной эпидобстановки, — является фейковой», — заявили в ведомстве.
Исключением станут только те классы, в которых объявлен карантин.
 
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Автор: Петр Савельев
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