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«Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации

«Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации
Иллюстрация: коллаж ДК

По признанию участников мероприятие, оно оказалось не только интересным, но и очень полезным. Некоторые даже нашли себе потенциальных партнеров для новых проектов.

#НОВОСТИ
Предприниматели, попавшие в шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса» премии «Человек года — 2021», встретились с Натальей Потаповой, управляющим красноярского отделения банка «Открытие», который является учредителем этой номинации.
 
Мероприятие прошло в ресторане «Английский клуб», который уже много лет является партнером премии и ее организатора — журнала «Деловой квартал».
 
Начиная встречу, Наталья Потапова отметила, что «Человек года» — это уникальное событие для Красноярска, которое дает возможность бизнесменам собраться и обсудить актуальные темы.
Предприниматели — это те люди, которые и делают сегодняшнюю Россию. И очень важно, хотя бы раз в год, собирать их и отмечать лучших. Поэтому мы являемся партнерами премии и в этом году стали учредителями номинации», — сказала она.
«Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации 1
 
В дальнейшем встреча проходила в формате рассказов номинантов о своих проектах, опыте, который они получили, реализуя их, и задачах, которые стоят перед предпринимателями сейчас. Уточняющие вопросы сменялись советами. Шутки — обсуждением серьезных тем развития бизнеса и сложностей этого в сегодняшних условиях. А иногда прямо на месте возникали первые договоренности о сотрудничестве.
 
Так, один из номинантов (имя не называем, чтобы не выдать раньше времени планы) уже довольно долго искал помещение для расширения собственного производства. Безуспешно. Когда он рассказал об этом, выяснилось, что у другого участника встречи есть вполне приличный вариант. Договорились встретиться и обсудить условия. И это не единственный случай появления предварительных договоренностей о возможном сотрудничестве.
 
По признанию организаторов встречи, они рассчитывали на 1-1,5 часа. Просидели все три. Однако сожаления или скуки никто не выказал.
 
«Человек года-2021»: «Новые лица» бизнеса Красноярска встретились с учредителем номинации 2
 
Я в восторге от того что услышала и считаю, что это было очень полезно. Мы все столько сегодня узнали друг о друге и, наверное, стали ближе. Считаю, что это движение надо продолжать», — подвела итог встречи Наталья Потапова.
Участники согласились с ней. В том числе, в части полезности мероприятия.
Слушая рассказы об опыте других людей, ты невольно примеряешь их на себя. Это помогает взглянуть на ситуацию под другим углом и, возможно, найти новое решение» — может даже более эффективное«, — поделилась впечатлением основатель сети магазинов «Рыба Пила» Светлана Буриченко.
Поддержала мысль и основатель проекта «Мама Фермер» Любовь Логинова:
Когда бы мы все вот так — лицом к лицу — встретились и так поговорили. Было очень полезно и интересно».
Напомним, что первоначально в номинации «Новые лица бизнеса» было заявлено 50 предпринимателей, которые работают на рынке Красноярска на более шести лет. По итогам совещания экспертного совета номинации было отобрано десять из них, которые и вошли в шорт-лист. На следующем этапе эксперты оценивали «бойцов» по нескольким критериям. Набравший баллов больше остальных и станет «Человеком года — 2021» в номинации «Новые лица бизнеса».
 
Имя победителя станет известно на церемонии вручения премии «Человек года», которая пройдет 9 декабря 2021 года в гранд-холле «Сибирь».
 
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Автор: Евгений Волошинский
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