Красноярск ожидает на выходных около нуля
Синоптики дали свой прогноз на ближайшие дни, в выходные в Красноярске будет тепло, пасмурно, возможны небольшие осадки и гололедица.
Ночью с 12 на 13 ноября ожидается до −3°C, облачно, снег.
В субботу, 13 ноября, в Красноярске до +2°C, облачно, временами небольшие осадки. Ночью — до −2°C.
В воскресенье, 14 ноября, в Красноярске ожидается до +2°C днем и до −1°C ночью, облачно, временами небольшие осадки.
В горах южных районов Красноярского края и Хакасии местами сильный снег, а также порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, в горах до 24 м/с.
На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.
12 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.
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