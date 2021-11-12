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Красноярск ожидает на выходных около нуля

Красноярск ожидает на выходных около нуля
Иллюстрация: pobeda26.ru

Синоптики дали свой прогноз на ближайшие дни, в выходные в Красноярске будет тепло, пасмурно, возможны небольшие осадки и гололедица.

#НОВОСТИ

Ночью с 12 на 13 ноября ожидается до −3°C, облачно, снег.

В субботу, 13 ноября, в Красноярске до +2°C, облачно, временами небольшие осадки. Ночью — до −2°C.

В воскресенье, 14 ноября, в Красноярске ожидается до +2°C днем и до −1°C ночью, облачно, временами небольшие осадки.

В горах южных районов Красноярского края и Хакасии местами сильный снег, а также порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, в горах до 24 м/с.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

12 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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Автор: Петр Савельев
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