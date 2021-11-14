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В Кемерове объявили тендер на разработку проекта новой набережной за 18 млн рублей

В Кемерове объявили тендер на разработку проекта новой набережной за 18 млн рублей
Иллюстрация: Госзакупки

В областном центре Кузбасса городские власти готовят масштабный проект по благоустройству берега реки Искитимка.

#НОВОСТИ

На сайте Госзакупок указано, что площадь территории составит 6,91 га.

Организаторы тендера приложили изображение, отметив границы участка, который необходимо облагородить.

Подрядчик должен воссоздать макет территории вокруг культурного кластера: от пр. Советский до нового пешеходного моста.

Планируется оборудовать набережную беговыми и велосипедными дорожками, местами отдыха, спуском к воде, скульптурами, лавочками и точками общепита.

Также проект включает в себя капитальный ремонт Университетского моста с подсветкой.

Сдать работу нужно 1 июля 2022 года.

В Кемерове объявили тендер на разработку проекта новой набережной за 18 млн рублей 1

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Автор: Петр Савельев
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