В Кемерове объявили тендер на разработку проекта новой набережной за 18 млн рублей

На сайте Госзакупок указано, что площадь территории составит 6,91 га.

Организаторы тендера приложили изображение, отметив границы участка, который необходимо облагородить.

Подрядчик должен воссоздать макет территории вокруг культурного кластера: от пр. Советский до нового пешеходного моста.

Планируется оборудовать набережную беговыми и велосипедными дорожками, местами отдыха, спуском к воде, скульптурами, лавочками и точками общепита.

Также проект включает в себя капитальный ремонт Университетского моста с подсветкой.

Сдать работу нужно 1 июля 2022 года.

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