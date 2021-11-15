В Красноярске ищут подрядчиков по отлову бродячих собак на 2022 году

Мэрия Красноярска отбирает подрядчиков на отлов бездомных собак в 2022 году. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Речь идет о трех контрактах на общую сумму около 4,5 млн рублей.

Работу новые подрядчики начнут сразу по окончанию действия текущего контракта, чтобы на новогодних каникулах не было перерыва.

Условия работы подрядчиков остаются прежними — в рамках ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Подрядчики должны реагировать на заявки от службы 005, отлавливать бродячих животных и помещать на передержку, где их осмотрит ветеринар — агрессивных псов ждет пожизненное содержание в приюте, остальных стерилизация и возвращение в среду обитания.

В настоящее время в приютах содержатся 318 животных, признанных агрессивными.

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