Сергей Супрун встретит Новый год в СИЗО

Красноярского чиновника задержали еще вчера. Прямо на рабочем месте. Повод: два уголовных дела по обвинению в коррупции в его бытность руководителем муниципальной управляющей компании.

Заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска Сергей Супрун отправится в следственный изолятор на два месяца. Такое решение принял Красноярский краевой суд.

Его подозревают в двух коррупционных преступлениях на общую сумму около 408 тысяч рублей. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. А пока же Супрун пробудет в СИЗО до 14 января 2022 года.

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Замначальника департамента городского хозяйства мэрии Красноярска задержан Обстоятельства дела, по которому Сергея Супруна задержали прямо на рабочем месте, пока не разглашаются, следственные органы не комментируют произошедшее, в самом ДГХ также не располагают информацией.

В Красноярском крае измерят уровень коррупции

В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.