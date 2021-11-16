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Сергей Супрун встретит Новый год в СИЗО

Сергей Супрун встретит Новый год в СИЗО
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Красноярского чиновника задержали еще вчера. Прямо на рабочем месте. Повод: два уголовных дела по обвинению в коррупции в его бытность руководителем муниципальной управляющей компании.

#НОВОСТИ
Заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Красноярска Сергей Супрун отправится в следственный изолятор на два месяца. Такое решение принял Красноярский краевой суд.
 
Его подозревают в двух коррупционных преступлениях на общую сумму около 408 тысяч рублей. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
 
Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. А пока же Супрун пробудет в СИЗО до 14 января 2022 года.
 
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Обстоятельства дела, по которому Сергея Супруна задержали прямо на рабочем месте, пока не разглашаются, следственные органы не комментируют произошедшее, в самом ДГХ также не располагают информацией.

В Красноярском крае измерят уровень коррупции

В Красноярском крае стартовало масштабное исследование, направленное на измерение уровня коррупции. Социологический опрос является частью федерального проекта Торгово-промышленной палаты России.

Автор: Петр Савельев
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