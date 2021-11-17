Двое красноярцев выиграли в лотерею 1,2 млн рублей
Два жителя Красноярского края стали богаче на 600 тыс. рублей каждый — это выяснилось по итогам 324 тиража «Золотой подковы».
Первый победитель купил выигрышный билет в почтовом отделении Нижнего Ингаша, а второй – в Норильске.
Лотерейный билет стоил 75 рублей.
За 10 месяцев этого года жители региона приобрели на почте почти 665 тыс. выигрышных лотерейных билетов.
Общая сумма выигрыша составила более 80 млн рублей.
Самые азартные клиенты проживают в Норильске, Красноярске, Канске и Железногорске.
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