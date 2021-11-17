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Двое красноярцев выиграли в лотерею 1,2 млн рублей

Двое красноярцев выиграли в лотерею 1,2 млн рублей
Иллюстрация: pinterest.ru

Два жителя Красноярского края стали богаче на 600 тыс. рублей каждый — это выяснилось по итогам 324 тиража «Золотой подковы».

#НОВОСТИ

Первый победитель купил выигрышный билет в почтовом отделении Нижнего Ингаша, а второй – в Норильске.

Лотерейный билет стоил 75 рублей.

За 10 месяцев этого года жители региона приобрели на почте почти 665 тыс. выигрышных лотерейных билетов.

Общая сумма выигрыша составила более 80 млн рублей.

Самые азартные клиенты проживают в Норильске, Красноярске, Канске и Железногорске.

 

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Автор: Петр Савельев
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