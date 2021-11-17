Двое красноярцев выиграли в лотерею 1,2 млн рублей

Первый победитель купил выигрышный билет в почтовом отделении Нижнего Ингаша, а второй – в Норильске.

Лотерейный билет стоил 75 рублей.

За 10 месяцев этого года жители региона приобрели на почте почти 665 тыс. выигрышных лотерейных билетов.

Общая сумма выигрыша составила более 80 млн рублей.

Самые азартные клиенты проживают в Норильске, Красноярске, Канске и Железногорске.

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