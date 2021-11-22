Канатка на Николаевскую видовку снова работает

В Красноярске возобновила работу канатно-кресельная дорога на Николаевской Сопке, — сообщает Instagram кластера «Сопка».

Стоимость подъема 50 рублей в одну сторону. Канатка работает со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00, в выходные и праздничные с 10:00 до 21:00.

Напомним, что в начале ноября СФУ сообщил, что подъемник закрыт для красноярцев и гостей столицы края.

Причиной назвали начало тренировочного сезона на Сопке — подъемник переключился на спецобслуживание спортсменов. Тем не менее, странным образом, объявление совпало с сообщением прокуратуры о выявленных на объекте нарушениях безопасности.

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