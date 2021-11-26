Почти две трети уволившихся в Красноярском крае сделали это по собственному желанию

В течение года доля покидающих прежнее место работы с такой формулировкой постоянно увеличивалась. В итоге она побила все исторические рекорды.

В Красноярском крае 61% уволившихся в третьем квартале 2021 года покинул работу по собственному желанию. Такие результаты показало исследование специалистов платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которые опросили более 20 тысяч респондентов по России.

Чаще всего, среди причин, побудивших их оставить прежнее место работы, опрошенные называли неудовлетворенность зарплатой, атмосферой в коллективе и руководством.

Лидерами по увольнениям по собственному желанию осенью 2021 года стали работники, занятые в сфере продаж (68%), на производстве, в автомобильном бизнесе, туризме и общепите (по 64%). Реже остальных по собственному желанию покидают компанию-работодателя студенты и молодые специалисты (49%) и сотрудники безопасности (50%)», — рассказали рекрутеры.

В среднем по стране уволившихся по собственному желанию в этот период было меньше — 59%. А вот во втором квартале пропорция была обратная — 61% по России и 59,3 по краю. Как говорят в hh.ru, это самые большие значения за всю историю наблюдений.

Реже всего, и в стране, и в крае, увольняли за нарушение трудовой дисциплины — всего 0,4% и 0,6% соответственно.

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