Красноярск ожидает возвращение зимы на выходных
В последние выходные календарной осени в Красноярске ожидается переменчивая погода.
В субботу будет самая холодная ночь –15оС, днем –8оС, без осадков.
В воскресенье ночью –9оС, днем –4оС, возможен снег.
На следующей неделе в краевой столице температура воздуха будет постепенно понижаться — от ночных минус 5оС в понедельник до минус 18оС в четверг, до 4оС и 10оС в дневное время.
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