Красноярск ожидает возвращение зимы на выходных

В последние выходные календарной осени в Красноярске ожидается переменчивая погода.

В субботу будет самая холодная ночь –15оС, днем –8оС, без осадков.

В воскресенье ночью –9оС, днем –4оС, возможен снег.

На следующей неделе в краевой столице температура воздуха будет постепенно понижаться — от ночных минус 5оС в понедельник до минус 18оС в четверг, до 4оС и 10оС в дневное время.

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