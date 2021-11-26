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Красноярск ожидает возвращение зимы на выходных

Красноярск ожидает возвращение зимы на выходных
Иллюстрация: blogspot.com

В последние выходные календарной осени в Красноярске ожидается переменчивая погода.

#НОВОСТИ

В субботу будет самая холодная ночь –15оС, днем –8оС, без осадков.

В воскресенье ночью –9оС, днем –4оС, возможен снег.

На следующей неделе в краевой столице температура воздуха будет постепенно понижаться — от ночных минус 5оС в понедельник до минус 18оС в четверг, до 4оС и 10оС в дневное время.

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Автор: Петр Савельев
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