Лифт компании «Еонесси» вошел в топ-100 «Лучших товаров России 2021 года»

По итогам Всероссийского конкурса программ «100 лучших товаров России» пассажирский лифт «Енисей» СП-0411Е получил диплом «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ», как один из лучших товаров России 2021 года.

Учредители конкурса «100 лучших товаров России» — МОО «Академия проблем качества», Росстандарт России и редакционно-информационное агентство «Стандарты и качество». Заявку на участие может подать любой представитель бизнеса. В этот раз на региональном этапе конкурса были как фирмы выпускающие продукты, так и промышленные товары, в частности, лифты для маломобильных граждан. Компания «Еонесси» участвовала в конкурсе «100 лучших товаров России» в первый раз.

Эксперты оценили новые лифты, изготовленные красноярской компанией «Еонесси», специально для людей с ограниченными возможностями. Представители фирмы рассказали, что на разработку такой особенной продукции ушло два года: здесь и шрифт Брайля, и высокая яркость освещение, широкая и глубокая кабина, чтобы инвалид-колясочник мог беспрепятственно ею пользоваться.

По мере выполнения программы по капремонту, мы нашли техническое решение, когда можно в существующие в домах шахты лифтов установить лифт, полностью отвечающий требованиям доступности маломобильной группы населения, — сообщил Валерий Колупаев, руководитель фирмы «Еонесси».

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