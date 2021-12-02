Красноярскому краю поменяют спортивного министра

Ранее возглавлявший ведомство Павел Ростовцев оставил свой пост и перешел в новый статус в правительстве региона. Кто займет его место на постоянной основе, пока не сообщается.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев отправлен в отставку со своего поста и назначен советником губернатора региона. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

Мы обсудили дальнейшие перспективы развития спорта в крае с Александром Викторовичем. Сейчас в регионе есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта», — рассказал Ростовцев.

На новом месте он продолжит курировать спортивный сектор, но будет координировать работу над проектами в этой сфере с министерствами социальной политики, строительства и образования.

Временно исполнять обязанности министра спорта будет зам Ростовцева — Роман Сотников. Кто займет это место на постоянной основе, пока не ясно.

Статус советника губернатора не в новинку для Ростовцева — в этом качестве он уже работал с 2015 по 2016 год. После этого он избрался депутатом Законодательного Собрания края, а в сентябре 2019-го был назначен на пост министра спорта.

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