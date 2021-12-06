«Уральские авиалинии» полетят из Красноярска в Нур-Султан

Пока это будет единственный рейс в столицу Казахстана из Красноярска в осенне-зимнем расписании аэропорта. Стартует полетная программа в конце декабря.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 декабря 2021 года начнет летать из Красноярска в Нур-Султан (Казахстан). Об этом сообщили впресс-службе аэропорта Красноярск.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по четвергам. Туда можно будет улететь в 05:45 местного времени, а обратно — в 08:15. Время в пути 2часа 25 минут.

На все рейсы поставлены самолеты А-320. Цена билета начинается от 15 678 рублей вместе с багажом.

Последний перелет между Красноярском и Нур-Султаном в осенне-зимнем расписании полетов авиакомпания совершит 24 марта 2022 года. Останется ли это направление в весенне-летней программе «Уральских авиалиний», пока неизвестно.

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