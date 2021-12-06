Снести химкомбинат «Енисей» захотел только один подрядчик
Контракт на ликвидацию промзоны комбината по производству порохов и твердого ракетного топлива заключили с единственным поставщиком по начальной цене.
Единственным, кто подал заявку, оказался Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Стоимость контракта – 2,2 млрд рублей. Предусмотрен аванс в размере 72,85%. Работы должны быть завершены в несколько этапов до 15 декабря 2022 года. Подрядчик должен провести демонтаж 28 зданий и сооружений предприятия, обезвредить и ликвидировать 1 706 м эстакад с материалопроводами, 22,5 тыс. м производственной канализации.
Цель работ — ликвидация (обезвреживание) опасных химических веществ выведенного из эксплуатации химического производства и ликвидация источников химической опасности.
Как сообщает «Ъ», в отношении ГосНИИОХТ в октябре 2020 года были введены санкции Евросоюза: предприятие является разработчиком отравляющего вещества «Новичок». Институт был основан в 1924 году для научно-исследовательских работ в области органического синтеза, в настоящее время это головной разработчик технологий уничтожения отравляющих веществ, которые использовались на российских химических предприятиях.
Химкомбинат «Енисей» запущен в работу в 1941 года, является одним из старейших химических производств в Сибири. Был объявлен банкротом в 2011 году. На тот момент его долги превышали 600 млн рублей, преимущественно это задолженность по налогам и за поставки энергоресурсов.
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