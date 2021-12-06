Банкир продавал данные клиентов в Красноярске
Полицейские закончили расследование дела бывшего работника банка, которого уличили в разглашении составляющих банковскую тайну сведений.
Известно, что 33-летний сотрудник отдела по работе с должниками одного из банков, имел доступ к базе данных клиентов, чем решил воспользоваться для своего обогащения. Преступник передал заказчику сведения о состоянии счетов и остатков по картам 22 клиентов финансового учреждения, за что получал до 16 тыс. рублей за персону.
Противоправная деятельность банковского работника была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю. Злоумышленник признался, что ему поступило предложение от знакомого отправлять для личных целей информацию о клиентах за вознаграждение.
В отношении банкира было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных уголовным кодексом — ч. 3 ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 3 ст. 183 «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Санкции указанных статей предполагают максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
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