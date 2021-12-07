Гастрономы «Красный Яр» приглашают красноярцев исполнить мечту детей из детдомов
Второй год подряд компания проводит такую благотворительную акцию. В этот раз елки с желаниями установили сразу в трех магазинах сети. И не только в Красноярске.
Акция под названием «Верим в чудо, творим чудо» пройдёт с 6 по 24 декабря 2021 года и объединит корпоративных волонтёров РУСАЛа из 15 территорий присутствия компании.
«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России
Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году.
«Человек года»: яркие моменты главной деловой премии
Ее ждут, ее обсуждают, ее критикуют. На нее хотят попасть в качестве гостя и, конечно же, о ней мечтают, представляя себя на сцене со статуэткой в руках. Премия «Человек года» в Красноярске.