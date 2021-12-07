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Гастрономы «Красный Яр» приглашают красноярцев исполнить мечту детей из детдомов

Гастрономы «Красный Яр» приглашают красноярцев исполнить мечту детей из детдомов
Иллюстрация: пресс-служба сети гастрономов "Красный Яр"

Второй год подряд компания проводит такую благотворительную акцию. В этот раз елки с желаниями установили сразу в трех магазинах сети. И не только в Красноярске.

#НОВОСТИ
В гастрономах «Красный Яр» стартовала новогодняя благотворительная акция «Исполни мечту!».
 
В трех магазинах сети установлены елки, украшенные открытками, на которых воспитанники детских домов написали свои новогодние желания. Чтобы принять участие в акции нужно приехать в одну из торговых точек, выбрать открытку, купить соответствующий подарок и передать его дежурящему на локации волонтеру (или администратору магазина).
 
В Красноярске такие ёлки установлены в «Красных Ярах» на улице Весны, 1 (ТЦ «Взлётка-Плаза») и на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 120 (ТЦ «Красноярье»). Еще одна стоит в абаканском магазине сети — на улице Чертыгашева, 112. В общей сложности на них развешено порядка 150 открыток с детскими мечтами.
 
Продлится акция до 26 декабря 2021 года. Развозить подарки будут уже в канун Нового года.
 
Впервые акцию «Исполни мечту!» сеть гастрономов «Красный Яр» провела в прошлом году. Тогда елку желаний установили только во «Взлётке-Плаза». Открыток на ней было 45. За примерно две недели красноярцы купили для подопечных «Красноярского краевого центра семьи и детей» более 80 подарков, которые были доставлены своим адресатам в канун Старого Нового года.
 
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Автор: Петр Савельев
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