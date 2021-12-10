Реабилитация после ковида и продажа госпредприятий поддержаны Заксобранием края

На вчерашней сессии ЗС депутаты во втором чтении поддержали два новых закона. Один ляжет нагрузкой на бюджет, а второй – даст ему доходов.

Сессия Законодательного Собрания Красноярского края приняла закон о реабилитации переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Теперь ее будет оплачивать бюджет. Раньше такой помощью могли воспользоваться только перенесшие острый инфаркт миокарда, операции на сердце и острое нарушение мозгового кровообращения.

Сколько средств на это планируется потратить, выяснить не удалось. Как и то, готова ли уже программа реабилитации и что в нее войдет.

Второй закон, поддержанный депутатами, касается продажи трех краевых госпредприятий – птицефабрики «Бархотовской», компании «Коркиноагропромхимия», а также 57,99% акций (пакет края) «Красноярскнефтепродукта». Эти предприятия будут реализованы с торгов. Деньги поступят в бюджет. Стартовая цена пока не называется.

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