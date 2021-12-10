Красноярск предупредили о снежном шторме на выходных
По данным синоптиков, в выходные дни погода будет переменчивой, возможны снегопады и сильные порывы ветра.
В субботу днем –3…6оС, ночью –16оС, возможен снегопад, порывы ветра до 16 м/с.
В воскресенье 12 декабря днем –3…6 оС, ночью –13 оС, возможен снегопад, ветер до 15 м/с.
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