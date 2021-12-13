Три школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий год

Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.

В 2022 году в Красноярске начнется строительство трех школ и двух детсадов. Об этом глава города Сергей Ерёмин написал в своем Instagram.

Важно максимально сбалансировать количество жилья и социальных объектов. Особенно в новых, растущих практически „с нуля“ микрорайонах», — сказано в посте.

По словам мэра, в следующем году начнут строить школы в 3-м микрорайоне Солнечного и в микрорайоне Метростроитель, а также в Ленинском районе — вместо аварийной школы № 50 (это учреждение возведут по модульной технологии).

Кроме этого, в 2022 году достроим школу на 1550 мест на Бугаче. Завершим реконструкцию школы № 36 (Октябрьский район) и начнём реконструкцию 47-ой школы (Ленинский район)», — пишет Ерёмин.

По детсадам планы скромнее. Новые дошкольные образовательные учреждения появятся в Академгородке и в районе «Медицинский городок», что рядом с кардиоцентром.

Заложили средства на проектирование ещё трёх учреждений для дошколят: в 6-ом мкрн Покровский, дополнительный корпус детсада № 231 по ул. Красной Армии и в 4-ом мкрн на Бугаче. Предусмотрели деньги и на капитальный ремонт: их направим на семь детских садов», — рассказывает мэр.

Сколько будет стоить реализация всех этих проектов, градоначальник не сообщил. Судя по проекту бюджета города (пока непринятого), на это планируют потратить свыше 2 млрд рублей..

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Два новых детских сада появятся в Красноярске до конца года

Один строится в микрорайоне Тихие зори, другой — в Железнодорожном районе. Здания образовательных учреждений находятся в высокой степени готовности, оба детсада планируют сдать до конца текущего года.