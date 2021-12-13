Три школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий год
Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.
Важно максимально сбалансировать количество жилья и социальных объектов. Особенно в новых, растущих практически „с нуля“ микрорайонах», — сказано в посте.
Кроме этого, в 2022 году достроим школу на 1550 мест на Бугаче. Завершим реконструкцию школы № 36 (Октябрьский район) и начнём реконструкцию 47-ой школы (Ленинский район)», — пишет Ерёмин.
Заложили средства на проектирование ещё трёх учреждений для дошколят: в 6-ом мкрн Покровский, дополнительный корпус детсада № 231 по ул. Красной Армии и в 4-ом мкрн на Бугаче. Предусмотрели деньги и на капитальный ремонт: их направим на семь детских садов», — рассказывает мэр.
В Москве наградили победителей общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств», который проводится федеральным Министерством культуры ежегодно.
Ходи «Квадратом»: креативный кластер создали в Красноярском крае
В Красноярске в рамках «Российской креативной недели — Сибирь» подписано соглашение о создании креативного кластера «Квадрат».
Два новых детских сада появятся в Красноярске до конца года
Один строится в микрорайоне Тихие зори, другой — в Железнодорожном районе. Здания образовательных учреждений находятся в высокой степени готовности, оба детсада планируют сдать до конца текущего года.