Красноярск ожидает резкое потепление до –3 градусов
Резкое потепление с –25С до –8С прогнозируют синоптики на завтра в четверг 16 декабря.
В четверг днем 16 декабря днем –9°С без осадков, ночью –24°С возможен снегопад.
В пятницу 17 декабря снегопад и –3°С, ночью –11°С.
В субботу –4°С днем, ночью –5°С.
В воскресенье –3°С днем, ночью –14°С.
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