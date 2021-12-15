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Красноярск ожидает резкое потепление до –3 градусов

Красноярск ожидает резкое потепление до –3 градусов
Иллюстрация: m.123ru.net

Резкое потепление с –25С до –8С прогнозируют синоптики на завтра в четверг 16 декабря.

#НОВОСТИ

В четверг днем 16 декабря днем –9°С без осадков, ночью –24°С возможен снегопад.

В пятницу 17 декабря снегопад и –3°С, ночью –11°С.

В субботу –4°С днем, ночью –5°С.

В воскресенье –3°С днем, ночью –14°С.

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Автор: Петр Савельев
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