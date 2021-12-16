В Красноярском крае заготовят около 3000 новогодних елок

Как сообщил Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза), год от года спрос на живые ели к празднику снижается, в этом году заготовки ожидаются на уровне 50 тысяч деревьев.

Жители городов предпочитают искусственные елки, а из натуральных – небольшие, не выше 1,5 метров: более высокие деревья достаточно дороги, их трудно транспортировать и они плохо помещаются в квартире.

В среднем ежегодные объемы заготовки новогодних деревьев в России снижаются на 20%. При этом за последние четыре года показатель вовсе упал в два раза. Так, например, в 2019 году заготовлено свыше 78 тыс. новогодних деревьев, тогда как в 2020 году показатель упал до 62 тыс. В ближайшую новогоднюю кампанию общий объем заготовки по прогнозам едва ли достигнет 50 тыс. российских праздничных сосен, елей и пихт», - цитирует директора Рослесинфорга Павла Чащина ТАСС.

При этом государство в 2020 году заработало на заготовке новогодних елок более 3 млн рублей. Почти треть всех праздничных деревьев – родом из Сибири. В 2020 году лидером по заготовке стала Кемеровская область, она поставила более 13 тысяч елок, вторые по популярности – ели из Иркутской области, более 5000 деревьев заготовили лесничества региона в 2020 году, Красноярский край поставил около 3000 деревьев.

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