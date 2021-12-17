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Сеть «Красный Яр» открыла четыре новых «Батона»

Сеть «Красный Яр» открыла четыре новых «Батона»
Иллюстрация: пресс-служба сети гастрономов "Красный Яр"

Новые дискаунтеры сети появились в четырех населенных пунктах Красноярского края и Хакасии. В общей сложности в регионе теперь работает полторы сотни торговых точек под этим брендом.

#НОВОСТИ
Сеть гастрономов «Красный Яр» довела число собственных дискаунтеров «Батон» до 150 магазинов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
 
Новые торговые точки открылись в городах Канск и Минусинск, а также в поселках Нижняя Пойма и Шира.
Группа компаний «Красный Яр» развивает сеть дискаунтеров с 2015 года. «Батон» –  это магазин ежедневных покупок, где можно приобрести все самое необходимое по доступным ценам. Ассортимент каждой торговой точки формируется исходя из потребностей жителей района, в котором она расположена», - рассказали в компании.
По словам генерального директора «Красного Яра» Анжелы Рябовой, в 2022 году ритейлер продолжит расширять сеть дискаунтеров. В том числе и за счет открытия в других регионах.
 
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Внедрять подобные устройства в магазинах сети ритейлер начала еще в прошлом году. Сейчас они работают в 13 торговых точках компании.

«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России

Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году.

«Красный Яр» первым в Сибири оцифровал ценники

В трех магазинах сети привычные ценники заменили на электронные. Это должно высвободить время продавцов и решить проблемы несоответствия цен, указанных на ценнике, тем, что выдает касса.

 

Автор: Петр Савельев
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