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Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты

Проект перестройки КрАЗа обсудили научные эксперты
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

В Красноярске состоялось совместное заседание научно-технического совета по вопросам природопользования края и краевого общественного совета по охране окружающей среды.

#НОВОСТИ

Мероприятие прошло под председательством министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых. Участие в заседании приняли заслуженные экологи, эксперты отрасли, представители научного сообщества и компании РУСАЛ.

РУСАЛ впервые за всю историю алюминиевой промышленности страны планирует перестроить 4 завода в Сибири: в Новокузнецке, Братске, Шелехове и в Красноярске. По плану перестройки старые корпуса электролиза будут демонтированы, на их месте будут построены современные. На КрАЗе планируется оборудовать корпуса по современной и экологичной технологии РА-550, разработанной инженерами РУСАЛа. В перспективе ближайших нескольких лет появятся тысячи рабочих мест на строительстве корпусов, поставке стройматериалов и инструментов, производстве и монтаже оборудования, транспортных услугах. Но главный эффект перестройки экологический – новая технология позволит КрАЗу значительно уменьшить нагрузку на окружающую среду.

Перед нами стоит сегодня амбициозная задача по кардинальному обновлению предприятий. Ровно половина мощностей будет перестроена под новейшую технологию. Первый новый металл начнём получать в 2026 году и к 2030 году закончим программу по всем четырем заводам, – прокомментировал директор департамента экологии и климатического регулирования РУСАЛа Иван Ребрик.

В результате перестройки планируется привести КрАЗ к экологическим показателям современных алюминиевых предприятий, построенных по новым стандартам и с учётом особых экологических требований. Примером служит Тайшетский алюминиевый завод, первую очередь которого запустила компания РУСАЛ в декабре 2021 года. Этот завод будет полностью автоматизированным и благодаря современным технологиям производить зеленый алюминий с низким углеродным следом. Именно так будут выглядеть современные предприятия РУСАЛа и, том числе, обновленный КрАЗ.

Мы ожидаем революционной экологической модернизации завода. В результате реализации этого проекта планируется свести к нулю выбросы по бензопирену в новых корпусах, а фторидов на 70%. Переоснащение предприятия позволит провести благоустройство и озеленение территории, создать сквер на освободившихся площадях. Более того, ранее предприятие завершило один из этапов перевооружения и внедрило технологию «Экологический Содерберг». Уверен, что итогом проделанной работы станет ощутимый экологический эффект, – сообщил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Стратегию планомерного снижения нагрузки на окружающую среду РУСАЛ ведёт уже давно. На КрАЗе приступили к экологической модернизации 17 лет назад, в 2004 году, по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Программу экологической модернизации проводили в два этапа — вводили новые газоочистные комплексы, устанавливали системы управления технологическим процессом и внедряли технологию «сухого анода» на первом этапе, а на втором — начали переводить корпусы на технологию «Экологический Содерберг», а в сам проект инвестировали около 400 млн долл. Благодаря этой работе валовые выбросы предприятия снизились на 37%, а по маркерному веществу КрАЗа гидрофториду — на 76%. Кроме того, на КрАЗе внедряются и совершенствуются технологии мониторинга, в частности программно-аналитический модуль ECOLOGY. Он непрерывно контролирует экологическое состояние корпусов электролиза и всего завода в целом, и позволяет получить оценку экологической эффективности производства.

Мы побывали в самих цехах и могу сказать, что они достаточно прозрачные, то есть просмотреть цех можно полностью. Они оборудованы системами мониторинга. Нам приоткрыли люк электролизёра, чтобы показать, что там происходит. Сразу поступила информация о том, что в цех поступили загрязнения. Это значит, система работает, – сообщил после экскурсии на производственные участки КрАЗа профессор кафедры экологии и природопользования СФУ Юрий Григорьев.

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Автор: Петр Савельев
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