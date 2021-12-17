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Красноярск на выходных ожидает теплая и снежная погода

Красноярск на выходных ожидает теплая и снежная погода
Иллюстрация: trk7.ru

На предстоящих выходных синоптики предсказывают, что в Красноярске будет тепло и снежно.

#НОВОСТИ

В субботу 18 декабря днем –2оС, пасмурно, временами снег. Ночью –5оС.

В воскресенье днем –5оС, облачно, слабый снег. Ночью –16оС.

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Автор: Петр Савельев
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