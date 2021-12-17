Красноярск на выходных ожидает теплая и снежная погода
На предстоящих выходных синоптики предсказывают, что в Красноярске будет тепло и снежно.
В субботу 18 декабря днем –2оС, пасмурно, временами снег. Ночью –5оС.
В воскресенье днем –5оС, облачно, слабый снег. Ночью –16оС.
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