Северный олень на Таймыре становится вымирающим видом
Специалисты Центральносибирского заповедника обнародовали данные авиаучета популяции дикого оленя. Эта масштабная работа была проведена в крае в 2021 году после длительного перерыва.
По данным специалистов заповедника, численность таймырской популяции дикого северного оленя в Красноярском крае по результатам учета 2021 года составила 241,6 тыс. особей, сообщает ТАСС. По сравнению с данными 2014 года, когда проводился аналогичный учет, поголовье северного оленя сократилось почти в два раза. В 2009 году насчитывалось 485 тыс. особей; 2014 году - 417 тыс. особей; 2021 год - 241,6 тыс. особей. Участвующие в учетах специалисты Федерального центра развития охотничьего хозяйства оценивают численность несколько больше - в 256 тыс.
Факторами, угрожающими таймырскому оленю, эксперты считают и браконьеров, и рост численности волков, и изменение климата, и другие последствия антропогенного воздействия. Специалисты заповедника предлагают ограничить сроки охоты, установить лимит добычи на уровне 2,5% от численности и вести патрулирование в местах больших скоплений животных, чтобы сохранить популяцию этих животных и нарастить ее.
Отметим, ученые считают, что на Таймыре обитает крупнейшая в России группировка дикого северного оленя, в других регионах численность этих животных значительно ниже.
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