«Раздам долги»: красноярцы рассказали, на что потратят годовую премию
Портал по поиску работы SuperJob опросил жителей Красноярска на предмет того, на что пойдет их годовая премия, бонус или «тринадцатая зарплата».
Чаще всего опрошенные красноярцы говорили о том, что потратят полученные деньги на погашение кредитов и других долгов. Таких ответов было 21%. Следующая категория респондентов — 12% — заявили, что инвестируют эти средства или добавят к накоплениям, а еще по 11% — потратят их на семью или путешествия.
Остальные ответы на вышли за пределы 10%:
- покупка продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг — 9%;
- благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. — 9%;
- покупка подарков — 8%;
- ремонт, благоустройство, покупка мебели и т.п. — 6%;
- обучение — 2%;
- личные нужды — 2%;
- гаджеты — 2%;
- бытовая техника — 1%;
- деликатесы к праздникам — 1%.
Еще 6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Также опрос показал, что мужчины чаще инвестируют годовую премию или тратят ее на семью, а женщины на эти деньги чаще путешествуют, покупают подарки и заботятся о себе.
Читайте также:
Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири
В отличие от прошлых периодов, под конец года основное ускорение годовой инфляции сформировалось в сегменте услуг. А вот продукты дорожали медленнее.
Количество вакансий для вахтовиков в Красноярском крае выросло на 156%
Спрос на вахтовиков увеличился не только в Красноярском крае, но и в Сибири, и по России в целом, — сообщают аналитики hh.ru.
Депутаты горсовета Красноярска повысили зарплату мэру
Теперь Сергей Еремин будет получать порядка 300 тысяч рублей в месяц. Принять такое решение коллегам ранее рекомендовала бюджетная комиссия горсовета.