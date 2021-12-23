Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.12
73,79
83,15
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Раздам долги»: красноярцы рассказали, на что потратят годовую премию

«Раздам долги»: красноярцы рассказали, на что потратят годовую премию
Иллюстрация: pixabay.com

Портал по поиску работы SuperJob опросил жителей Красноярска на предмет того, на что пойдет их годовая премия, бонус или «тринадцатая зарплата».

#НОВОСТИ
Чаще всего опрошенные красноярцы говорили о том, что потратят полученные деньги на погашение кредитов и других долгов. Таких ответов было 21%. Следующая категория респондентов — 12% — заявили, что инвестируют эти средства или добавят к накоплениям, а еще по 11% — потратят их на семью или путешествия.
 
Остальные ответы на вышли за пределы 10%:
  • покупка продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг — 9%;
  • благотворительность, лечение, покупку машины, одежды, спортинвентаря и т.д. — 9%;
  • покупка подарков — 8%;
  • ремонт, благоустройство, покупка мебели и т.п. — 6%;
  • обучение — 2%;
  • личные нужды — 2%;
  • гаджеты — 2%;
  • бытовая техника — 1%;
  • деликатесы к праздникам — 1%.
Еще 6% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
 
Также опрос показал, что мужчины чаще инвестируют годовую премию или тратят ее на семью, а женщины на эти деньги чаще путешествуют, покупают подарки и заботятся о себе.
 
Читайте также:
Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири

В отличие от прошлых периодов, под конец года основное ускорение годовой инфляции сформировалось в сегменте услуг. А вот продукты дорожали медленнее.

Количество вакансий для вахтовиков в Красноярском крае выросло на 156%

Спрос на вахтовиков увеличился не только в Красноярском крае, но и в Сибири, и по России в целом, — сообщают аналитики hh.ru.

Депутаты горсовета Красноярска повысили зарплату мэру

Теперь Сергей Еремин будет получать порядка 300 тысяч рублей в месяц. Принять такое решение коллегам ранее рекомендовала бюджетная комиссия горсовета.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Расписание открытия новогодних елок 2022 по районам КрасноярскаРасписание открытия новогодних елок 2022 по районам Красноярска
  • Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»Путин: проблему загрязнения воздуха в Красноярске надо решить «во что бы то ни стало»
  • Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»Гидрометцентр: Красноярск накроет «настоящая зима»
  • Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователямиВице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров задержан следователями
  • Краевое госпредприятие закупит Land Cruiser Prado за 5,6 млн рублейКраевое госпредприятие закупит Land Cruiser Prado за 5,6 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.