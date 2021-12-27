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Пятая часть красноярцев хотя бы раз подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой.

Пятая часть красноярцев хотя бы раз подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой.
Иллюстрация: dedmoroz-istra.ru

Такой источник заработка в новогодние праздники является постоянным примерно для трети тех, кто примерял на себя эти роли.

#НОВОСТИ
Хотя бы раз в жизни Дедом Морозом или Снегурочкой подрабатывали 21% красноярцев. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисами «Авито Работа» и GigAnt.
 
Для 19% тех, кто примерял на себя костюмы этих сказочных персонажей такой опыт так и остался единичным, 24% ответили, что берутся за такую подработку раз в 2-3 года, а 30% — что это постоянный источник пополнения их бюджета.
 
Чаще всего такой подработкой интересуются люди в возрасте 18-24 лет (28%), далее идут те, кому 25-35 лет (21%). Среди старшего поколения за такую подработку берется лишь 14%.
 
Примечательно, что в целом по России доля тех, кто хоть раз дорабатывал Дедом Морозом или Снегурочкой такая же как в Красноярске — 21%. Но вот тех, кто делал это единожды, существенно больше — 49%.
 
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Автор: Петр Савельев
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