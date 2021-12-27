Торговая сеть «Командор» выиграла очередной суд за торговую марку

Красноярская сеть супермаркетов «Командор» продолжит бесплатно пользоваться своим названием. Такое решение принял на днях Арбитражный суд Красноярского края.

Суд пришел к выводу о том, что обращение Ибатуллина А.В. в суд с настоящим иском свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить вред другому лицу. Это, в совокупности с иными установленными по делу обстоятельствами свидетельствует о наличии в действиях Ибатуллина А.В. злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в иске», — рассказали в суде.