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Торговая сеть «Командор» выиграла очередной суд за торговую марку

Торговая сеть «Командор» выиграла очередной суд за торговую марку
Иллюстрация: pixabay.com

Уфимский предприниматель Азамат Ибатулин требовал запретить ритейлеру пользоваться этим названием. Суд не согласился с его доводами.

#НОВОСТИ
Красноярская сеть супермаркетов «Командор» продолжит бесплатно пользоваться своим названием. Такое решение принял на днях Арбитражный суд Красноярского края.
 
Напомним, что в начале мая 2021 в Арбитраж поступило заявление от уфимского предпринимателя Азамата Ибатулина, в котором он требовал запретить ритейлеру использовать обозначение «Командор», поскольку эта торговая марка зарегистрирована на его имя. А также взыскать с компании 278,3 млрд рублей за незаконную эксплуатацию этого наименования (в последствии сумма была снижена до 1 млрд рублей).
 
Однако, учтя результаты еще одной тяжбы между ритейлером и Ибатулиным, по итогу которой последнего признали злоупотребившим своим правом, Арбитражный суд отказал в удовлетворении его требований.
Суд пришел к выводу о том, что обращение Ибатуллина А.В. в суд с настоящим иском свидетельствует не о стремлении данного лица защитить право на знак обслуживания, а исключительно о намерении причинить вред другому лицу. Это, в совокупности с иными установленными по делу обстоятельствами свидетельствует о наличии в действиях Ибатуллина А.В. злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в иске», — рассказали в суде.
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Автор: Петр Савельев
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