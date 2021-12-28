«Руки вверх» vs Ольга Бузова: кого красноярцы хотят видеть на новогодних корпоративах
Аналитики сервиса hh.ru провели опрос жителей Красноярского края на предмет того, кого из российских исполнителей они хотели бы видеть на корпоративе. В лидерах оказалась «старая гвардия».
Любопытно, что если рассматривать профессиональные предпочтения, то среди высшего менеджмента встречается больше поклонников Сергея Шнурова и Григория Лепса, специалисты из сферы развлечений и медиа симпатизируют Земфире и „Мумий Троллю“, молодые специалисты и „айтишники“ чаще выбирают группу Little Big, а специалисты по добыче сырья, медики и производственники — „Би-2“», — рассказывают в hh.ru.
Часы на здании мэрии Красноярска с сегодняшнего дня и до 14 января каждый день будут исполнять праздничные мелодии, которые ассоциируются у горожан с Новым годом.
Как купить подарок на Новый год и не сойти с ума – Мария Никитенко, бьюти-стилист
В предпраздничные дни кажется, что все дарят друг другу косметику, парфюмерию и ювелирные украшения. В магазинах столпотворение, хоть кричи – не больше трех наборов в одни руки!
Пятая часть красноярцев хотя бы раз подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой
Такой источник заработка в новогодние праздники является постоянным примерно для трети тех, кто примерял на себя эти роли.