«Руки вверх» vs Ольга Бузова: кого красноярцы хотят видеть на новогодних корпоративах

Аналитики сервиса hh.ru провели опрос жителей Красноярского края на предмет того, кого из российских исполнителей они хотели бы видеть на корпоративе. В лидерах оказалась «старая гвардия».

Лидером среди отечественных исполнителей оказалась группа «Руки вверх» — ее на новогодний корпоратив хотели бы пригласить 15% опрошенных жителей края. Далее идут «Би-2» и Григорий Лепс, у каждого из которых по 13%. Замыкает тройку Artik & Asti, за которых проголосовало 11% респондентов.

Любопытно, что если рассматривать профессиональные предпочтения, то среди высшего менеджмента встречается больше поклонников Сергея Шнурова и Григория Лепса, специалисты из сферы развлечений и медиа симпатизируют Земфире и „Мумий Троллю“, молодые специалисты и „айтишники“ чаще выбирают группу Little Big, а специалисты по добыче сырья, медики и производственники — „Би-2“», — рассказывают в hh.ru.

Меньше всего красноярца хотели бы видеть на своем корпоративе Оксимирона, Niletto, Скриптонита, «Тату», «Виагру», Dabro и Тимати — за каждого из них проголосовало на более 1% опрошенных.

Абсолютным же аутсайдером стала Ольга Бузова — никто не захотел пригошать ее в качестве звезды на отмечание нового года в компании.

Справедливости ради стоит отметить, что чаще других красноярцы выбирали пункт «Не хотели бы видеть на новогоднем корпоративе российских музыкальных исполнителей» — 18% голосов.

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