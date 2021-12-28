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Сельхозкооп Красноярского края получил на развитие свыше 12 млн рублей

Сельхозкооп Красноярского края получил на развитие свыше 12 млн рублей
Иллюстрация: Pinterest

Дополнительные 12 млн рублей получили СКПК «Зерно» Сухобузимского района и СПК «Агросибком-М» Краснотуранского района на компенсацию затрат по закупу сельхозпродукции у пайщиков.

#БИЗНЕС

В частности, на покупку зерновых, семян ячменя и рапса, а также молочного крупного рогатого скота. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Изначально из бюджетов разных уровней на возмещение затрат, понесенных в 2021 году сельхозкооперативами края, было направлено более 18 млн рублей. С учетом дополнительного финансирования поддержка составила свыше 30 млн рублей. Помимо кооперативов «Зерно» и «Агросибком-М», с начала года помощь получили СКПК «Овощевод» Березовского района и СПСК «Победа» Шушенского района.

В следующем году на развитие краевых сельхозкооперативов в рамках нацпроекта предусмотрено 75,4 млн рублей — объем поддержки увеличен в 2,5 раза», — сообщил Леонид Шорохов, зампредседателя Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли.

Госпомощь предоставляется сельхозкооперативам, которые включены в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, зарегистрированы в сельских территориях и не имеют налоговых задолженностей перед бюджетом.

За последние три года 8 региональных сельхозкооперативов получили из федерального и краевого бюджетов 46 млн рублей для компенсации затрат по закупу у пайщиков сельхозпродукции, приобретение животных и техники.

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Автор: Петр Савельев
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