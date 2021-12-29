Резиденты КРИТБИ привлекли более 320 млн рублей инвестиций в свои проекты
Деньги вкладывали как институты развития, так и частные инвесторы. По сравнению с прошлым годом они вложили в проекты красноярских инноваторов почти вдвое больше.
Одна из наших задач — помогать инновационным предпринимателям готовить конкурсные заявки высокого качества, чтобы проекты Красноярского края попадали в число победителей федеральных конкурсов и получали финансовую поддержку. Отмечу, что возросший в течение последних трёх лет объём инвестиций отражает не только работу бизнес-инкубатора. Это оценка уровня развития инноваций в регионе», — говорит исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.
Грантовый конкурс среди представителей социально ориентированного бизнеса проводился в регионе впервые. Победителями стали 10 компаний. Полученные деньги они смогут потратить на новые проекты.
Почти половина предпринимателей Красноярского края получила господдержку в этом году
В результате число субъектов МСП в регионе начало восстанавливаться, хотя допандемийный уровень пока не достигнут.
Красноярский вуз вошел в тройку лидеров первого локального рейтинга RAEX
Первый рейтинг региональных высших учебных заведений подготовлен Ассоциацией составителей рейтингов и агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки.