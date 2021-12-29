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Резиденты КРИТБИ привлекли более 320 млн рублей инвестиций в свои проекты

Резиденты КРИТБИ привлекли более 320 млн рублей инвестиций в свои проекты
Иллюстрация: krskstate.ru

Деньги вкладывали как институты развития, так и частные инвесторы. По сравнению с прошлым годом они вложили в проекты красноярских инноваторов почти вдвое больше.

#НОВОСТИ
При участии Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора федеральные институты развития и частные инвесторы в 2021 году вложили в проекты красноярских предпринимателей более 320 млн рублей — это в 1,7 раза больше, чем было в 2020-м. Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего бизнеса Красноярского края.
Одна из наших задач — помогать инновационным предпринимателям готовить конкурсные заявки высокого качества, чтобы проекты Красноярского края попадали в число победителей федеральных конкурсов и получали финансовую поддержку. Отмечу, что возросший в течение последних трёх лет объём инвестиций отражает не только работу бизнес-инкубатора. Это оценка уровня развития инноваций в регионе», — говорит исполнительный директор КРИТБИ Сергей Басистый.
В целом за 2021 год было поддержано 52 проекта, а всего различными услугами КРИТБИ воспользовалось свыше 200 предпринимателей региона. В числе резидентов бизнес инкубатора сегодня находится 40 малых и средних компаний.
 
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Автор: Петр Савельев
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