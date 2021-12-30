«Аэрофлот» проводит новогодний розыгрыш авиабилетов

Ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила новогодний розыгрыш сертификатов на авиабилеты в любую точку маршрутной сети в оба конца.

Лотерея пройдет на рейсах, которые отправятся 31 декабря 2021 года, а в полночь будут находиться в воздухе.

Воспользоваться выигранным сертификатом можно будет в течение всего 2022 года.

В розыгрыше смогут принять участие все пассажиры 20 внутренних и международных рейсов Аэрофлота», — уточнили в авиакомпании.

Принять участие в акции смогут пассажиры самолетов, следующих в Нью-Йорк, Пхукет, Бангкок, Салоники, Каир, Коломбо, Стамбул, Майами, Пунта-Кану, Мале, Дели, Ереван и Нурсултан.

Среди внутрироссийских направлений — Иркутск, Сургут, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Астрахань.

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